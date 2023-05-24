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Сегодня, 13:39

«Реал» хочет подписать Робертсона из «Ливерпуля»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон попал в сферу интересов «Реала», утверждает Daily Mail.

По информации источника, мадридцы находятся в поисках крайнего защитника в связи с предстоящим уходом Ферлана Менди. В связи с этим «Реал» включил в шорт-лист 29-летнего шотландца. Ожидается, что «Ливерпуль» запросит за него не менее 40 миллионов фунтов стерлингов.

Робертсон выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В текущем сезоне защитник сыграл в 43 матчах во всех турнирах, сделав 11 результативных передач.

Эндрю Робертсон
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Реал
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