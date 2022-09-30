«Реал» летом хочет купить защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу

«Реалу» претендует на защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу, сообщает AS.

В мадридском клубе считают, что трансфер 28-летнего португальца, обойдется в 40-50 миллионов евро.

Отмечается, что Канселу уже знает об интересе со стороны «Реала». В случае, если испанский клуб сделает официальное предложение о трансфере, он примет его.

В этом сезоне защитник забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи в 10 матчах за «Ман Сити».

Отметим, что мадридский клуб интересуется футболистом еще со времен его выступлений за «Валенсию», где он играл с 2014 по 2018 год.