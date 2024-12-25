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Сегодня, 21:26

«Реал» намерен подписать защитника «Ливерпуля» Александр-Арнольда

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнольд может стать игроком «Реала», сообщает Madrid Xtra.

По данным источника, 26-летний футболист занимает первое место в шорт-листе мадридского клуба. Через пару недель «Реал» намерен начать переговоры с игроком, если он не продлит свой контракт с «Ливерпулем».

В текущем сезоне Александр-Арнольд сыграл 21 матч во всех турнирах и отдал 5 голевух передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Источник: Madrid Xtra
Трент Александр-Арнолд
ФК Ливерпуль
ФК Реал
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