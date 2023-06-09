«Реал» не намерен платить за Хаверца 60 миллионов евро, так как считает сумму завышенной

«Реал» не намерен подписывать форварда «Челси» Кая Хаверца за сумму в размере 60 миллионов евро плюс бонусы, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, в испанском клубе считают сумму завышенной. При этом игрок высоко ценится руководством «сливочных» и главным тренером Карло Анчелотти.

«Челси» ожидает, что интерес к 23-летнему немцу проявят и другие клубы.

В прошедшем сезоне Хаверц провел 47 матчей за «Челси», в которых забил 9 мячей и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его в 60 миллионов евро.