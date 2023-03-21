«Реал» рассматривает трансфер Бернарду Силвы из «Манчестер Сити» в качестве альтернативы для Беллингема

«Реал» обратил внимание на полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву, сообщает ESPN.

По информации источника, приоритетным трансфером для «Реала» остается полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем, но за англичанина ожидается серьезная конкуренция, поэтому мадридцы прорабатывают альтернативные варианты усиления. Одним из них считается именно 28-летний португалец.

В нынешнем сезоне Силва провел 39 матчей за «Сити» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 80 миллионов евро.