«Реал» разработал стратегию трансфера Холанна

Сегодня, 10:26
«Реал» подготовил подробный план по переходу нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна, сообщает Sport.es.
По данным источника, мадридский клуб не хочет оказывать давления на игрока, полагаясь на взаимодействие с его окружением. В «Реале» также рассчитывают на то, что ежегодно уменьшающаяся сумма отступных в контракте Холанна с «Ман Сити» поможет им подписать соглашение с норвежцем.
Ранее Cadena SER сообщал, что полузащитник «Реала» Джуд Беллингем также общается с нападающим о потенциальном переходе.
23-летний форвард выступает за «Манчестер Сити» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел за «горожан» 22 матча во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 5 результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Холанна в 180 миллионов евро.