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Сегодня, 10:26

«Реал» разработал стратегию трансфера Холанна

Руслан Минаев
Эрлин Холанн.
Фото Global Look Press
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«Реал» подготовил подробный план по переходу нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна, сообщает Sport.es.

По данным источника, мадридский клуб не хочет оказывать давления на игрока, полагаясь на взаимодействие с его окружением. В «Реале» также рассчитывают на то, что ежегодно уменьшающаяся сумма отступных в контракте Холанна с «Ман Сити» поможет им подписать соглашение с норвежцем.

Ранее Cadena SER сообщал, что полузащитник «Реала» Джуд Беллингем также общается с нападающим о потенциальном переходе.

23-летний форвард выступает за «Манчестер Сити» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел за «горожан» 22 матча во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 5 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Холанна в 180 миллионов евро.

Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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