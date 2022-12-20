Реднапп критично высказался по поводу работы Саутгейта в сборной Англии

Бывший футболист Джейми Реднапп назвал тренеров, которые смогли бы добиться в сборной Англии того же результата, что и Гарет Суатгейт.

«Есть и Грэм Поттер из «Челси», и Эдди Хау из «Ньюкасла», и Фрэнк Лэмпард из «Эвертона». Любой из этих тренеров мог бы добиться того же, что и Саутгейт», — цитирует Реднаппа Sky Sports.

На ЧМ-2022 в Катаре сборная Англии дошла до четвертьфинала, где проиграла команде Франции и закончила выступление в турнире.

Позже в Футбольной ассоциации Англии сообщили, что Саутгейт продолжит тренировать команду минимум до Евро-2024.