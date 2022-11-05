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Сегодня, 10:45

Реднапп: «Мечта всех болельщиков «Ливерпуля» и в определенной степени всей АПЛ — это приезд Беллингема»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Ливерпуля» Джейми Реднапп поделился мнением об интересе английского клуба к полузащитнику «Боруссии» Джуду Беллингему.

«Мечта всех болельщиков «Ливерпуля» и в определенной степени всей АПЛ — это приезд Джуда Беллингема. Он тот человек, который вписался бы в эту полузащиту, он игрок поколения и невероятный футболист. Клопп, я полагаю, был бы к нему неравнодушен», — цитирует HITC Реднаппа.

4 ноября стало известно, что «Ливерпуль» является фаворитом в борьбе за Беллингема. Но 19-летним полузащитником также интересуются «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Реал».

В текущем сезоне английский футболист провел 19 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи.

Источник: https://www.hitc.com/en-gb/2022/11/05/generational-jamie-redknapp-says-incredible-player-is-liverpools-dream-signing/
Футбол
ФК Ливерпуль
Джуд Беллингем
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