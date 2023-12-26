Регилон поделился ожиданиями от матча «МЮ» с «Астон Виллой»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Серхио Регилон рассказал, чего ждет от матча с «Астон Виллой», который состоится сегодня, 27 декабря, на «Олд Траффорд».

«Астон Вилла» очень хорошо играет, матч будет интересным. Я знаю Унаи Эмери. Считаю, что он способен построить топ-команду», — цитирует Регилона Centre Devils.

Регилон играет за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды из «Тоттенхэма». Команда Эрика тен Хага может прервать аренду испанца в январе.

Матч 19-го тура АПЛ «МЮ» — «Астон Вилла» начнется в 23.00 мск.