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Сегодня, 13:18

Меленстен: «Роналду хотел забить победный, самый красивый гол»

Меленстен рассказал, как учил Роналду забивать много мячей
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Рене Меленстен поделился воспоминаниями, как учил нападающего Криштиану Роналду забивать чаще.

«В первом разговоре с ним, я спросил его, сколько голов он забил в том сезон. «23», — прозвучал ответ. «Так, а сколько будет в следующем?» — спросил я. «Предполагаю, ты хочешь прибавить». Его целью были 30 голов. «Думаю, ты должен забить 40», — сказал я. Я хотел изменить его образ мышления. Он мыслил в таком стиле: «Хочу забить победный и самый красивый гол в мире». Я сказал ему: «Криштиану, ты просто должен забивать столь много голов, сколько сможешь, приятель, идеальные голы придут, чем больше разнообразия ты привнесешь в свою игру, тем интенсивнее будет работать этот счетчик». Щелк, щелк, щелк. К февралю у него было 30 голов, а закончил он с 42 — поразительно», — приводит слова Меленстена The Athletic.

38-летний португалец выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год и с 2021 по 2022 год. Всего за английский клуб он провел 346 матчей, забил 145 матчей и отдал 64 результативные передачи.

Источник: https://theathletic.com/4777185/2023/08/18/rene-meulensteen-manchester-united/
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Рене Меленстен
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18.08 21:45
Нот. Форест – Шеффилд Юн.
 2 : 1
19.08 17:00
Фулхэм – Брентфорд
 - : -
19.08 17:00
Ливерпуль – Борнмут
 - : -
19.08 17:00
Лутон Таун – Бернли
 - : -
19.08 17:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 - : -
19.08 19:30
Тоттенхэм – МЮ
 - : -
19.08 22:00
Ман. Сити – Ньюкасл
 - : -
20.08 16:00
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 - : -
20.08 18:30
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