Меленстен: «Роналду хотел забить победный, самый красивый гол»

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Рене Меленстен поделился воспоминаниями, как учил нападающего Криштиану Роналду забивать чаще.

«В первом разговоре с ним, я спросил его, сколько голов он забил в том сезон. «23», — прозвучал ответ. «Так, а сколько будет в следующем?» — спросил я. «Предполагаю, ты хочешь прибавить». Его целью были 30 голов. «Думаю, ты должен забить 40», — сказал я. Я хотел изменить его образ мышления. Он мыслил в таком стиле: «Хочу забить победный и самый красивый гол в мире». Я сказал ему: «Криштиану, ты просто должен забивать столь много голов, сколько сможешь, приятель, идеальные голы придут, чем больше разнообразия ты привнесешь в свою игру, тем интенсивнее будет работать этот счетчик». Щелк, щелк, щелк. К февралю у него было 30 голов, а закончил он с 42 — поразительно», — приводит слова Меленстена The Athletic.

38-летний португалец выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год и с 2021 по 2022 год. Всего за английский клуб он провел 346 матчей, забил 145 матчей и отдал 64 результативные передачи.