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Сегодня, 20:44

«Ренн» требует у «Манчестер Сити» 45 миллионов фунтов за винегра Доку

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Сити» пытается подписать вингера «Ренна» Жереми Доку, сообщает ESPN.

По информации источника, «горожане» хотят подписать 21-летнего игрока на замену Рияду Махрезу, перешедшему в «Аль-Ахли». Французский клуб рассчитывает получить за бельгийца не менее 45 миллионов фунтов (52,2 миллиона евро), и на данный момент «Ренн» и «Манчестер Сити» расходятся в оценке Доку.

В сезоне-2023/24 Доку сыграет 1 матч в лиге 1 и забил 1 гол. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

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Футбол
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ФК Ренн
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