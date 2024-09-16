Сегодня, 06:35
Известный рэпер Jay-Z может стать совладельцем «Эвертона», сообщает The Sun.
По данным источника, бизнесмен Джон Текстор, который планирует приобрести клуб, обращался к музыканту и другим известным людям с предложением присоединиться к сделке.
Jay-Z является владельцем агенства Roc Nation Sports, которое сотрудничает со многими спортсменами, в том числе и футболистами.
«Эвертон» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Англии-2024/25, команда не набрала ни одного очка в первых четырех турах сезона.
Нынешним владельцем клуба является бизнесмен Фарад Мошири.