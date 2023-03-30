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Сегодня, 20:16

Рэшфорд может пропустить матч с «Ньюкаслом»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может пропустить матч 29-го тура АПЛ против «Ньюкасла», сообщает пресс-служба команды.

В клубе опасаются за его физическую форму и не хотят рисковать, поэтому решение о его участии в воскресном матче будет принято позже.

На данный момент игрок занимается отдельно от общей группы после повреждения, полученного в игре с «Фулхэмом» (3:1) в четвертьфинале Кубка Англии.

Матч 29-го утра АПЛ против «Ньюкасла» состоится 2 апреля.

В текущем сезоне 25-летний англичанин сыграл за «Манчестер Юнайтед» 44 матча во всех турнирах, забил 25 голов и отдал семь результативных передач.

Маркус Рэшфорд
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
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