Рэшфорд намерен побить рекорд по количеству результативных матчей на «Олд Траффорд»

Нападающий «Манчестер Сити» Маркус Рэшфорд рассказал об отношении к ВАР. Он отметил, что хотел бы побить рекорд по количеству результативных матчей на «Олд Траффорд».

«К сожалению, ВАР снова победил меня. Это третий раз за сезон. Было бы невероятно побить рекорд по количеству результативных матчей подряд на «Олд Траффорд». Но я горжусь тем, что я повторил рекорд Денниса Вайоллета», — написал Рашфорд в социальных сетях.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Рединг» на «Олд Траффорд» со счетом 3:1.