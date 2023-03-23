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Сегодня, 19:14

Рэшфорд не хочет продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед» до продажи клуба

Иван Торопцев
Корреспондент
Маркус Рэшфорд.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд пока не собирается продлевать контракт с клубом, сообщает The Sun.

По данным источника, 25-летний англичанин хочет дождаться завершения ситуации с возможной продажей «МЮ». Руководство команды предложило футболисту новое соглашение на 5 лет, согласно которому его зарплата может вырасти на 50 процентов, однако игрок желает убедиться в том, каким будет будущее клуба.

11 марта сообщалось, что нынешние владельцы контрольного пакета акций «Манчестер Юнайтед» — семья Глейзеров — решили продать свою долю в клубе до начала летнего трансферного окна. Основными претендентами на покупку являются катарский шейх Джассим бин Хамад Аль-Тани и британский миллиардер Джим Рэтклифф.

Маркус Рэшфорд — воспитанник «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне форвард забил 27 голов и сделал 9 результативных передач в 44 матчах за команду во всех турнирах. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2024 года.

Маркус Рэшфорд
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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