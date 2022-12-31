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Сегодня, 15:28

Рэшфорд не попал в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч против «Вулверхэмптона» из-за нарушения дисциплины

Иван Шитик
Корреспондент
Маркус Рэшфорд.
Фото AFP
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не попал в стартовый состав команды на матч 18-го тура чемпионата Англии.

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг объяснил, что это он принял такое решение.

«Нарушение дисциплины. Больше никаких деталей. Это наше внутренне дело.

Сосредоточимся на игре. Рэшфоррд находится в отличной форме, но никто не может играть все 100 процентов матчей», — приводит слова тренера BBC.

В нынешнем сезоне форвард забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи в 15 матчах АПЛ.

Маркус Рэшфорд
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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