Рэшфорд не попал в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч против «Вулверхэмптона» из-за нарушения дисциплины

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не попал в стартовый состав команды на матч 18-го тура чемпионата Англии.

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг объяснил, что это он принял такое решение.

«Нарушение дисциплины. Больше никаких деталей. Это наше внутренне дело.

Сосредоточимся на игре. Рэшфоррд находится в отличной форме, но никто не может играть все 100 процентов матчей», — приводит слова тренера BBC.

В нынешнем сезоне форвард забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи в 15 матчах АПЛ.