Рэшфорд не попал в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч против «Вулверхэмптона» из-за нарушения дисциплины

Сегодня, 15:28
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не попал в стартовый состав команды на матч 18-го тура чемпионата Англии.
Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг объяснил, что это он принял такое решение.
«Нарушение дисциплины. Больше никаких деталей. Это наше внутренне дело.
Сосредоточимся на игре. Рэшфоррд находится в отличной форме, но никто не может играть все 100 процентов матчей», — приводит слова тренера BBC.
В нынешнем сезоне форвард забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи в 15 матчах АПЛ.