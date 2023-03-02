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Сегодня, 15:06

Рэшфорд — один из претендентов на приз лучшему игроку АПЛ в феврале

Виталий Косик
Корреспондент
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АПЛ объявила имена футболистов, которые претендуют на награду игроку за февраль.

Список претендентов на награду:

1.Защитник «Тоттенхэма» Эмерсон Роял — 1 гол, 3 сухих матча команды,

2. Нападающий «Лестера» Келечи Ихеаначо — 2 гола, 3 результативные передачи,

3. Вратарь «Фулхэма» Бернд Лено — 4 сухих матча, 11 сэйвов.

4. Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд — 5 голов,

5. Полузащитник «Фулхэма» Манор Соломон — 3 гола за 86 минут игрового времени

6. Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс — 4 гола.

Лучшим игроком АПЛ за январь был признан форвард «МЮ» Маркус Рэшфорд, который забил три гола в четырех матчах.

Бернд Лено
Маркус Рэшфорд
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Лестер
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Фулхэм
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