Сегодня, 15:06
АПЛ объявила имена футболистов, которые претендуют на награду игроку за февраль.
Список претендентов на награду:
1.Защитник «Тоттенхэма» Эмерсон Роял — 1 гол, 3 сухих матча команды,
2. Нападающий «Лестера» Келечи Ихеаначо — 2 гола, 3 результативные передачи,
3. Вратарь «Фулхэма» Бернд Лено — 4 сухих матча, 11 сэйвов.
4. Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд — 5 голов,
5. Полузащитник «Фулхэма» Манор Соломон — 3 гола за 86 минут игрового времени
6. Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс — 4 гола.
Лучшим игроком АПЛ за январь был признан форвард «МЮ» Маркус Рэшфорд, который забил три гола в четырех матчах.