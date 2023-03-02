Рэшфорд — один из претендентов на приз лучшему игроку АПЛ в феврале

АПЛ объявила имена футболистов, которые претендуют на награду игроку за февраль. Список претендентов на награду: 1.Защитник «Тоттенхэма» Эмерсон Роял — 1 гол, 3 сухих матча команды, 2. Нападающий «Лестера» Келечи Ихеаначо — 2 гола, 3 результативные передачи, 3. Вратарь «Фулхэма» Бернд Лено — 4 сухих матча, 11 сэйвов. 4. Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд — 5 голов, 5. Полузащитник «Фулхэма» Манор Соломон — 3 гола за 86 минут игрового времени 6. Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс — 4 гола. Лучшим игроком АПЛ за январь был признан форвард «МЮ» Маркус Рэшфорд, который забил три гола в четырех матчах.