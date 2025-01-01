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Рэшфорд опроверг, что ведет переговоры об уходе из «Манчестер Юнайтед»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд отреагировал на слухи о своем будущем.

31 декабря издание The Sun сообщило, что 27-летний англичанин ведет переговоры с агентством Stellar о поиске нового клуба.

«В последние недели ходит много фейковых историй, но это уже слишком. Я никогда не встречался ни с какими агентствами, таких планов у меня нет», — написал Рэшфорд в соцсетях.

В текущем сезоне форвард провел 24 матча во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 3 голевые передачи. Футболист не выходил на поле в последних 5 матчах «МЮ».

Маркус Рэшфорд
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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