Рэшфорд опроверг, что ведет переговоры об уходе из «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд отреагировал на слухи о своем будущем.

31 декабря издание The Sun сообщило, что 27-летний англичанин ведет переговоры с агентством Stellar о поиске нового клуба.

«В последние недели ходит много фейковых историй, но это уже слишком. Я никогда не встречался ни с какими агентствами, таких планов у меня нет», — написал Рэшфорд в соцсетях.

В текущем сезоне форвард провел 24 матча во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 3 голевые передачи. Футболист не выходил на поле в последних 5 матчах «МЮ».