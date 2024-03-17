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17 марта, 21:51

Рэшфорд — о выходе «МЮ» в полуфинал Кубка Англии: «Мы сделали свою работу и должны получить что-то от этого сезона»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал победу команды над «Ливерпулем» (4:3) в 1/4 финала Кубка Англии.

«Прислушайтесь к шуму, это большая игра, огромное событие. У меня не тот сезон, которого я хотел, но такие вечера на «Олд Траффорд» — это то, ради чего все и делается.

Я должен был забить в конце, я хотел бы, чтобы это произошло полчаса назад, но мы сделали свою работу, и мы должны получить что-то от этого сезона», — заявил Рашфорд в эфире ITV.

В этой встрече футболист отметился голом в дополнительное время.

В полуфинале турнира «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ковентри». Матчи 1/2 финала турнира пройдут 20 апреля. Финал состоится 25 мая.

 

Маркус Рэшфорд
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
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