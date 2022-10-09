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Сегодня, 08:23

Рэшфорд: «Мне нравится побеждать, поэтому играю за «МЮ»

Рэшфорд признался, что ему нравится играть за «МЮ»
Виктория Кравченко

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд признался, что ему нравится играть в мадридском клубе. Ранее легенда команды Рой Кин раскритиковал футболиста.

«Мне нравится побеждать, поэтому я выступаю за «МЮ». Здесь высокие требования к игрокам. Все хотят только побеждать. Думаю, мы постепенно прогрессируем, хотя понятно, что некоторые вещи нуждаются в серьезной доработке», — цитирует Маркуса Daily Mail.

После 7 туров АПЛ «МЮ» идет на 7-й строчке, набрав 12 очков. 9 октября клуб сыграет с «Эвертоном» в 8-м туре чемпионата Англии.

Маркус Рэшфорд
ФК Манчестер Юнайтед
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