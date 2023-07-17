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Сегодня, 12:23

Рэшфорд продлит контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2028 года

Мария Гусева
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«Манчестер Юнайтед» достиг принципиальной договоренности с нападающим Маркусом Рэшфордом о продлении контракта, сообщает Sky Sports.

По информации источника, новое соглашение 25-летнего англичанина будет рассчитано до лета 2028 года.

Рэшфорд выступает за «Манчестер Юнайтед» с января 2016 года. Его действующий контракт действует до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Рэшфорд провел 55 матчей, в которых забил 30 голов и сделал 6 результативных передач.

АПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Маркус Рэшфорд
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