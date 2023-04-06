Рэшфорд: «С «Брентфордом» было довольно сложно»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал победу над «Брентфордом» в матче 25-го тура чемпионата Англии.

«Главное было победить, так как «МЮ» играл в гораздо лучший футбол. Это был нелегкий матч, но я очень доволен тремя очками. «Брентфорд» трудно обыграть, они хорошо защищаются с 5-6 игроками. Это был очень отличный пас от Антони, и он заклнчился простым голом, но было довольно сложно», — цитирует BBC Рэшфорда.

«Манчестер Юнайтед» набрал 53 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ.