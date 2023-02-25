0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 14:53

Рэшфорд рассказал, как восстанавливается после травм

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд рассказал, как быстро может оправиться от травмы.

«Если я получу травму, то не буду счастливым. Иногда приходится вытаскивать себя, если этого не делаешь, тогда окружающим приходится вытаскивать тебя, и именно это произошло в ситуации с плечом. Это было самое подходящее время, чтобы все исправить. Я довольно быстро оправился от этого», — цитирует Рэшфорда The Guardian.

В текущем сезоне 25-летний форвард сыграл за «Манчестер Юнайтед» 37 матчей, забил 24 гола и отдал девять результативных передач.

Маркус Рэшфорд
ФК Манчестер Юнайтед
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Шесть стран подписали декларацию против участия России в Олимпиаде
Два молодых российских волейболиста-пляжника скончались после ДТП в Краснодарском крае
В Совбезе заявили о цели Запада одолеть Россию чужими руками
ВС РФ уничтожили часть колонны техники ВСУ под Кременной
Политолог оценил шансы привлечь США к ответу за подрыв «Северных потоков»
Лукашенко сообщил о долгом разговоре с Путиным 24 февраля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Клопп считает, что Салаха уже можно считать легендой «Ливерпуля»

Феликс рассказал, что ему комфортнее играть в «Челси»