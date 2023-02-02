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Сегодня, 20:25

Рэшфорд, Сака, Стерлинг попали в список самых влиятельных темнокожих игроков в Великобритании

Ана Горшкова
Корреспондент
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Три игрока премьер-лиги попали в список самых влиятельных темнокожих футболистов в Великобритании Football Black List-2022.

В список попали нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, полузащитники «Арсенала» Букайо Сака и «Челси» Рахим Стерлинг. Также в перечень вошли форвард греческого «Ариса» Эндри Грэй и футболистка женской команды «Лейтон Ориент» Шарлотта Линч.

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра и возглавляющий «Бернли» Венсан Компани были отмечены в категории тренеры и менеджеры.

Список составляется ежегодно с 2008 года и преследует цель, выделить самых влиятельных темнокожих людей в британском футболе.

Источник: https://footballblacklist.com/archives/905
Маркус Рэшфорд
Рахим Стерлинг
Футбол
Букайо Сака
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