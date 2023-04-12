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Сегодня, 14:20

Рэшфорд выбыл на неопределенный срок из-за мышечной травмы

Иван Торопцев
Корреспондент
Маркус Рэшфорд.
Фото AFP
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд выбыл на неопределенный срок из-за мышечной травмы, полученной в матче 30-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:0).

Известно, что 25-летний англичанин точно не примет участие в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против «Севильи», который состоится в четверг, 13 апреля.

Медицинский штаб «красных дьяволов» заявил, что футболист пропустит еще несколько игр, но не назвал точные сроки восстановления игрока. При этом в клубе уверены, что форвард вернется в строй до конца нынешнего сезона.

В сезоне-2022/23 Рэшфорд забил 28 голов и сделал 10 результативных передач в 47 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.

Маркус Рэшфорд
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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