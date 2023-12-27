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Сегодня, 09:31

Рэтклифф планирует сократить 300 рабочих мест в «Манчестер Юнайтед»

Виктория Кравченко
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Новый совладелец «Манчестер Юнайтед» решил сократить 300 рабочих мест в манкунианском клубе, сообщает The Guardian.

По данным источника, бизнесмен попросил аудиторов оценить структуру и расходы «красных дьяволов» с целью проведения оптимизации. Он намерен сократить штаб из 1000 человек на 25-30 процентов.

Ранее сообщалось, что Рэтклифф стал владельцем 25 процентов акций «Манчестер Юнайтед».

Сообщалось, что компания INEOS, председателем которой является 71-летний миллиардер, теперь будет отвечать за все футбольные операции в «Манчестер Юнайтед».

ФК Манчестер Юнайтед
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