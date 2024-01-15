Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 09:39

Ричардс: «После возвращения де Брейне «Манчестер Сити» будет неудержимым»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Экс-защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс поделился мнением о возвращении полузащитника Кевина де Брейне в состав «горожан» после травмы.

«Когда футболист такого уровня возвращается на поле, он приносит пользу своей команде. После камбэка Кевина «Манчестер Сити» будет чувствовать себя еще увереннее. Эта команда будет неудержимой», — цитирует Ричардса Sky Sports.

Бельгиец вернулся на поле в матче против «Ньюкасла» в 21-м туре АПЛ. «Сити» победили со счетом 3:2. В этой встрече бельгиец отметился голом и результативной передачей.

Кевин де Брейне
ФК Манчестер Сити
Майк Ричардс
0
Читайте также
Колумбию могут лишить флага на Олимпиаде-2024 в Париже
Кубок Африки стартует 13 января матчем Кот-д'Ивуар — Гвинея-Бисау
Названа причина смерти каскадера Захаренкова
В Москве оставленного без присмотра двухлетнего ребенка обнаружили мертвым
Бастрыкин сообщил об уплате Чекалиными долга по налогам в 504 млн рублей
ABC сообщил о решении Австралии утилизировать ранее обещанные Украине вертолеты
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Гол и передача Хойлунда принесли «Манчестер Юнайтед» ничью с «Тоттенхэмом»