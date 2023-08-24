Ричардс — о поведении Бруну Фернандеша на поле: «Временами это выглядит жалко»

Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс выступил с критикой в адрес полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша.

«Выходит молодой парень Пельистри. Фернандеш пытается заставить свою команду играть, и я полностью понимаю, что он расстроен. Пельистри совершает забег, но Фернандеш его не видел, поэтому забежал в ту же зону. Но поскольку он был не там, где Фернандеш] хотел, Бруну сорвался на него.

Так происходит каждый раз. Я видел интервью с ним на днях, и он сказал, что ему нужно быть эмоциональным на поле, потому что это помогает ему играть лучше. Но я чувствую, что язык его тела на поле беспокоит остальных членов команды. Временами это выглядит жалко», — сказал Ричардс в подкасте The Rest is Football.

Перед стартом сезона-2023/24 Фернандеш стал капитаном «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне он провел два матча в АПЛ, не отличившись результативными действиями.