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Сегодня, 17:15

Ринат Билялетдинов назвал безликим нынешний состав «Манчестер Юнайтед»

Руслан Минаев
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Тренер Ринат Билялетдинов поделился мнением об игре «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне.

«В лучшие времена «Манчестер Юнайтед» добивался результата, когда была определенная стабильность в составе. Те фамилии любой болельщик помнит наизусть. Они давали результат, кто-то добавлялся, но система была выстроена. Сейчас такого нет, поэтому безликим кажется «Манчестер Юнайтед», — цитирует Билялетдинова Vprognoze.ru.

В этом сезоне АПЛ «МЮ» набрал 22 очка и занимает 13-е место в таблице. 22 декабря команда Рубена Аморима примет «Борнмут» в 17-м туре.

Источник: Vprognoze.ru
Ринат Билялетдинов
ФК Манчестер Юнайтед
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