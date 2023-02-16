Рио Фердинанд назвал главную проблему «Челси»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал выступление лондонского клуба в этом сезоне.

В зимнее трансферное окно синие купили восемь новых футболистов.

«Челси» умудрился потратить столько денег на трансферном рынке, но в команде до сих пор нет чистой «девятки». В этом главная проблема клуба», — цитирует Фердинанда журналист Саймон Джонсон в социальных сетях.

После 22 туров АПЛ «Челси» расположился на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» лондонцы проиграли со счетом 0:1.