Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 15:49

Рио Фердинанд назвал главных конкурентов Мбаппе и Холанна

Telegram Дзен

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд озвучил список лучших нападающих, способных составить конкуренцию Килиану Мбаппе и Эрлину Холанну.

«Винисиус на одну ступеньку ниже Мбаппе и Холанна, не так ли? Рэшфорд примерно на этом же уровне, и сейчас туда запрыгивает Сака.
Но Винисиус отличается тем, что добился успеха на самом высоком уровне — в плей-офф Лиги чемпионов. Он выиграл Лигу чемпионов, и сыграл большую роль в той победе», — сказал Фердинанд в эфире BT Sport.

В текущем сезоне в активе Мбаппе 35 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых он забил 31 мяч и отдал 8 голевых передач. На счету Холанна 44 гола и 5 ассистов в 38 играх.

Килиан Мбаппе
Маркус Рэшфорд
Рио Фердинанд
Эрлин Холанн
Футбол
Букайо Сака
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Вашингтон» без Овечкина сделал подарок Малкину. «Айлендерс» с Сорокиным — мимо плей-офф?
«Он машина. Как Криштиану». Гвардиола поменял «Сити» ради Холанна, и это работает
Генпрокуратуру попросили возбудить дело о госизмене против Лии Ахеджаковой
Ахметов инициировал арбитраж против России за потерянные активы в Донбассе
Военный эксперт оценил шансы ВСУ на форсирование Днепра
Комплекс полноценности: на что способен «Искандер-М» в «ядерном исполнении»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Вест Хэм» рассматривает Галлахера из «Челси» и Филлипса из «Манчестер Сити» на замену Райсу

Нкетиа вернулся к тренировкам с «Арсеналом»