Рио Фердинанд назвал лучшего центрального защитника в АПЛ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал, кого считает лучшим центральным защитником в АПЛ.

«Салиба очень хорош, он всегда спокоен с мячом и без мяча. Но я не думаю, что он бы так преуспел без сильного партнера, ведь Габриэль тоже достоин похвалы. Лучший центральный защитник лиги? На данный момент я считаю таковым Стоунса», — приводит слова Фердинанда Metro.

Джон Стоунс играет за «Манчестер Сити» с 2016 года. За клуб он провел в АПЛ 145 матчей, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.