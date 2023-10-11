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Сегодня, 06:52

Рио Фердинанд назвал лучшего центрального защитника в АПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал, кого считает лучшим центральным защитником в АПЛ.

«Салиба очень хорош, он всегда спокоен с мячом и без мяча. Но я не думаю, что он бы так преуспел без сильного партнера, ведь Габриэль тоже достоин похвалы. Лучший центральный защитник лиги? На данный момент я считаю таковым Стоунса», — приводит слова Фердинанда Metro.

Джон Стоунс играет за «Манчестер Сити» с 2016 года. За клуб он провел в АПЛ 145 матчей, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Джон Стоунс
Рио Фердинанд
ФК Манчестер Сити
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