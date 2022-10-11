Рио Фердинанд: «На месте Кейна меня бы тошнило, глядя на Холанна»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением об игре нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.

По словам Фердинанда, форвард «шпор» идеально вписался бы в игру «Манчестер Сити».

«Я думаю, Харри Кейн был бы великолепен в «Манчестер Сити». Кейн — бомбардир, он убийца в штрафной, он настолько хладнокровен, насколько это возможно. В любое время он забивает голы. Если бы я был на его месте, меня бы тошнило, и я пытался бы не проглотить свою рвоту, глядя на Эрлина Холанна», — сказал Фердинанд в эфире своего YouTube-канала.

В текущем сезоне Кейн провел 12 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнире, забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.

Холанн в 13 матчах за «Сити» забил 20 голов и отдал 3 результативные передачи.