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Рио Фердинанд: «На месте Кейна меня бы тошнило, глядя на Холанна»

Рио Фердинанд поделился мнением об игре нападающего «Тоттенхэма» Кейна
Руслан Минаев

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением об игре нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.

По словам Фердинанда, форвард «шпор» идеально вписался бы в игру «Манчестер Сити».

«Я думаю, Харри Кейн был бы великолепен в «Манчестер Сити». Кейн — бомбардир, он убийца в штрафной, он настолько хладнокровен, насколько это возможно. В любое время он забивает голы. Если бы я был на его месте, меня бы тошнило, и я пытался бы не проглотить свою рвоту, глядя на Эрлина Холанна», — сказал Фердинанд в эфире своего YouTube-канала.

В текущем сезоне Кейн провел 12 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнире, забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.

Холанн в 13 матчах за «Сити» забил 20 голов и отдал 3 результативные передачи.

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ТМ 2.5

17%

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Ф2(0)

13%

1.72
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Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
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Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
Гарри Кейн
Рио Фердинанд
Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
ФК Тоттенхэм Хотспур
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