Рио Фердинанд: «На месте Кейна меня бы тошнило, глядя на Холанна»

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Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением об игре нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.
По словам Фердинанда, форвард «шпор» идеально вписался бы в игру «Манчестер Сити».
«Я думаю, Харри Кейн был бы великолепен в «Манчестер Сити». Кейн — бомбардир, он убийца в штрафной, он настолько хладнокровен, насколько это возможно. В любое время он забивает голы. Если бы я был на его месте, меня бы тошнило, и я пытался бы не проглотить свою рвоту, глядя на Эрлина Холанна», — сказал Фердинанд в эфире своего YouTube-канала.
В текущем сезоне Кейн провел 12 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнире, забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.
Холанн в 13 матчах за «Сити» забил 20 голов и отдал 3 результативные передачи.
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