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Фердинанд: «Фергюсон знал, что нужно Роналду, чтобы стать лучшим игроком мира»

Евгений Козинов
Корреспондент
Алекс Фергюсон и Криштиану Роналду в 2008 году.
Фото Global Look Press
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд в интервью BBC Sport в рамках документального фильма под названием «Сэр Алекс» отметил, что жесткость Алекса Фергюсона помогла нападающему Криштиану Роналду эволюционировать в пятикратного обладателя «Золотого мяча» после ухода из английского клуба.

«Посмотрите на игрока, которым Криштиану стал. Ему нужны были такие моменты. И тренер знал, что он может быть мягким и милым с ним, но он также должен был быть жестким, чтобы привести его туда, где он оказался — стал лучшим игроком мира, когда ушел из «МЮ», — сказал Фердинанд.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год и в сезоне-2021/22.

Криштиану Роналду
Рио Фердинанд
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Алекс Фергюсон
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