Фердинанд: «Если «Манчестер Сити» выиграет ЛЧ в следующем году, я не удивлюсь»

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд считает, что «Манчестер Сити» может выиграть Лигу чемпионов в следующем сезоне.

«Горожане» переиграли «Интер» в финальном матче турнира со счетом 1:0.

«Аппетит «Манчестер Сити» должен наводить ужас на всю Европу. Ты становишься зависимым от побед. Не удивлюсь, если «Манчестер Сити» снова выиграет Лигу чемпионов в следующем году. Ключевые игроки этого «Сити» — Грилиш, Фоден, Стоунс, Холанн — все еще молоды и свежи. Они будут готовы повторить этот успех», — приводит слова Фердинанда официальный сайт УЕФА.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда также сделала требл — АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.