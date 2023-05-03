Рио Фердинанд включен в Зал славы АПЛ

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэма» и «Лидса» Рио Фердинанд включен в Зал славы АПЛ.

Он был включен в Зал славы по итогам онлайн-голосования фанатов, а также по результатам выбора экспертов. На попадание претендовали 15 футболистов.

Первыми людьми, которые вошли в Зал славы АПЛ в 2023 году, стали Алекс Фергюсон и Арсен Венгер.

44-летний Фердинанд выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2002 по 2014 год. В составе клуба он 6 раз выигрывал АПЛ, четырежды брал Суперкубок, дважды побеждал в Кубке английской лиги, а также по разу выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

Зал славы английской премьер-лиги основан в 2021 году. Его первыми членами были Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона, Рой Кин, Фрэнк Лэмпард, Деннис Бергкамп, Стивен Джеррард, Дэвид Бэкхем.