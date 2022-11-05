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Сегодня, 11:53

Рис Джеймс намерен убедить Саутгейта включить его в состав сборной Англии на ЧМ-2022, несмотря на травму

Алина Савинова
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Защитник «Челси» Рис Джеймс надеется убедить Гарета Саутгейта включить его в состав сборной Англии на чемпионат мира-2022, несмотря на травму. Об этом сообщает Caughtoffside.

Джеймс получил повреждение в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Милана» (2:0), который прошел 11 октября.

Ранее отмечалось, что 22-летний полузащитник в течение двух месяцев будет проходить программу реабилитации, что поставило под сомнение его участие в чемпионате мира.

В текущем сезоне Джеймс провел 13 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Напомним, что чемпионат мира по футболу-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Источник: https://www.caughtoffside.com/2022/11/05/chelsea-star-to-urge-gareth-southgate-to-pick-him-for-england-despite-injury/
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