Джеймс — о повторной травме: «У меня все хорошо, бывало и лучше, и хуже»

Защитник «Челси» Рис Джеймс рассказал о своем состоянии во время периода восстановления от травмы.

«Всем привет, надеюсь, что у вас все хорошо. Это сообщение для людей, которые понимают и уважают то, что я переживаю... Я очень ценю вас, ваша поддержка и добрые сообщения делают больше, чем вы можете себе представить. У меня все хорошо, бывало и лучше, и хуже. В конце концов, я выйду победителем. Вопреки всем обстоятельствам.

Наконец, я хотел бы коснуться приближающегося праздничного периода, эти времена трудны для всех! Желаю вам всем счастливого и мирного праздничного сезона», — написал Джеймс в социальных сетях.