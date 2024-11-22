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Сегодня, 01:24

Джеймс — о повторной травме: «У меня все хорошо, бывало и лучше, и хуже»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Челси» Рис Джеймс рассказал о своем состоянии во время периода восстановления от травмы.

«Всем привет, надеюсь, что у вас все хорошо. Это сообщение для людей, которые понимают и уважают то, что я переживаю... Я очень ценю вас, ваша поддержка и добрые сообщения делают больше, чем вы можете себе представить. У меня все хорошо, бывало и лучше, и хуже. В конце концов, я выйду победителем. Вопреки всем обстоятельствам.

Наконец, я хотел бы коснуться приближающегося праздничного периода, эти времена трудны для всех! Желаю вам всем счастливого и мирного праздничного сезона», — написал Джеймс в социальных сетях.

Футбол
ФК Челси

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