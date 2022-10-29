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Сегодня, 10:06

Рис Джеймс рассказал о травме, из-за которой пропустит ЧМ-2022

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Челси» Рис Джеймс рассказал о своей травме.

«Я стараюсь быть позитивным. Я не знаю, сколько времени займет эта травма. Мне не больно, но если я попытаюсь ускорить восстановление, это может быть немного рискованно. Я стараюсь каждый день совершенствоваться, делать все правильно и прийти в форму как можно скорее», — приводит слова Джеймса The Sun.

22-летний правый защитник сборной Англии будет проходить программу реабилитации, которая, как ожидается, продлится в течение двух месяцев. Таким образом, Джеймс пропустит ЧМ-2022 в Катаре, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

В текущем сезоне Джеймс провел 11 матчей за «Челси», в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

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