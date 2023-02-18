Рис Джеймс рассказал об игре под руководством Поттера

Защитник «Челси» Рис Джеймс рассказал, что думает о главном тренере команды Грэме Поттере.

«Поттер — хороший тренер. Мне нравится работать под его руководством. Он отличный человек. Он сразу раскрыл свои карты перед командой, это нам очень помогло. В наших отношениях всегда есть прозрачность. Мы знаем о своих показателях и поставленных целях», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

«Челси» занимает десятое место в турнирной таблице после 23 туров АПЛ.

Поттер возглавил «Челси» в сентябре прошлого года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2026/2027.