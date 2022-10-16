Ришарлисон не сыграет с «Манчестер Юнайтед» из-за травмы икроножной мышцы

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Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон получил травму во время игры 11-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:0).
Как передает Evening Standard, после игры 25-летний футболист передвигался на костылях и расплакался во время интервью с ESPN. У бразильца возникли проблемы с левой икроножной мышцей, и на 52-й минуте он был заменен.
«Мы пока не до конца знаем, что с ним, надеемся, что все не так серьезно, он почувствовал проблему в икроножной мышце и не сможет сыграть в следующем матче. Завтра ему сделают МРТ, надеемся, что травма не серьезна», — сказал главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте.
В текущем сезоне Ришарлисон сыграл за клуб 13 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» состоится 19 октября. Начало — в 22.15 мск.
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