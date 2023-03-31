Ришарлисон: «Я не был лидером бунта против Конте»

Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон отреагировал на новость издания TyC Sports, в которой утверждалось, что именно он потребовал от руководства «шпор» увольнения Антонио Конте.

«Задавать вопросы и критиковать меня за мою игру – это часть футбола, я это принимаю. Однако я не приемлю вранье обо мне! Я всегда очень уважал Антонио Конте и всех своих тренеров.

Он очень помог мне, когда я пришел в «Тоттенхэм», и всякий раз, когда у нас возникала проблема (даже если она была публичной), мы решали ее на основе разговора и профессионализма – и он может это подтвердить.

Я не был лидером бунта против него, как раз наоборот. Мне жаль, что я не дал ему столько, сколько он от меня ожидал, и я сделал недостаточно, чтобы он остался. Когда он ушел, я отправил ему сообщение, поблагодарив его за все и пожелав ему всего наилучшего, потому что он этого заслуживает!» – написал Ришарлисон в твиттере.

«Тоттенхэм» 27 марта объявил об увольнении Конте. Исполняющим обязанности главного тренера стал бывший ассистент итальянца Кристиан Стеллини.