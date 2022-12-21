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Сегодня, 02:45

Ришарлисону необходимо пройти МРТ для установления серьезности травмы

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте сообщил, что нападающему команды Ришарлисону необходимо пройти дополнительное обследование для того, чтобы установить степень серьезности его травмы.

25-летний бразилец получил повреждение подколенного сухожилия в матче за свою сборную против Хорватии (1:1, по пенальти — 2:4) в 1/4 финала ЧМ-2022.

«Ришарлисону предстоит МРТ. Через день мы, скорее всего, точно узнаем, сколько ему нужно времени, чтобы восстановиться», — приводит официальный сайт клуба слова Конте.

В сезоне-2022/23 Ришарлисон забил 2 гола и сделал 3 результативных передачи в 15 матчах за «Тоттенхэм».

Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
Ришарлисон
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