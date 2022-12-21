Ришарлисону необходимо пройти МРТ для установления серьезности травмы

Сегодня, 02:45
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте сообщил, что нападающему команды Ришарлисону необходимо пройти дополнительное обследование для того, чтобы установить степень серьезности его травмы.
25-летний бразилец получил повреждение подколенного сухожилия в матче за свою сборную против Хорватии (1:1, по пенальти — 2:4) в 1/4 финала ЧМ-2022.
«Ришарлисону предстоит МРТ. Через день мы, скорее всего, точно узнаем, сколько ему нужно времени, чтобы восстановиться», — приводит официальный сайт клуба слова Конте.
В сезоне-2022/23 Ришарлисон забил 2 гола и сделал 3 результативных передачи в 15 матчах за «Тоттенхэм».