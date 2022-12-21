Ришарлисону необходимо пройти МРТ для установления серьезности травмы

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте сообщил, что нападающему команды Ришарлисону необходимо пройти дополнительное обследование для того, чтобы установить степень серьезности его травмы.

25-летний бразилец получил повреждение подколенного сухожилия в матче за свою сборную против Хорватии (1:1, по пенальти — 2:4) в 1/4 финала ЧМ-2022.

«Ришарлисону предстоит МРТ. Через день мы, скорее всего, точно узнаем, сколько ему нужно времени, чтобы восстановиться», — приводит официальный сайт клуба слова Конте.

В сезоне-2022/23 Ришарлисон забил 2 гола и сделал 3 результативных передачи в 15 матчах за «Тоттенхэм».