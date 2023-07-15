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Сегодня, 22:32

Рияд Махрез готов подписать контракт с «Аль-Ахли»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Аль-Ахли» в ближайшее время может подписать вингера «Манчестер Сити» Рияда Махреза.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 32-летний футболист готов принять предложение саудовского клуба. Но «Манчестер Сити» все еще ждет официального предложения и необходимые документы. Сделка находится на ключевых стадиях, дальше — только медицинское обследование футболиста. Стороны еще раз все подробно обсудят на следующей неделе.

Ранее информировалось, что «Аль-Ахли» готов предложить Махрезу 46 миллионов евро в год.

Алжирский футболист в сезоне-2022/23 провел за «Сити» 47 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 13 результативных передач. Контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Рияд Махрез
ФК Аль-Ахли (Джидда)
ФК Манчестер Сити
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