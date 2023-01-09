Рияд Махрез прокомментировал свою игру в матче «Манчестер Сити» против «Челси»

Форвард «Менчестер Сити» Рияд Махрез прокомментировал свои голы в матче против «Челси» (4:0) в 1/32 Кубка Англии. В этой встрече футболист оформил дубль.

«Я хотел пробить первый пенальти, но Хулиан Альварес спросил меня, может ли он это сделать. Ему нужны голы, он нападающий. Второй уже исполнил я. Для победы приложили свои усилия все игроки команды, это хорошо. Мы продолжаем участвовать во всех турнирах», — цитирует Мареза BBC Sport.