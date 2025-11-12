Видео
12 ноября, 17:32

Роб Эдвардс стал новым главным тренером «Вулверхэмптона»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Мидлсбро» Роб Эдвардс возглавил «Вулверхэмптон», сообщается на сайте «волков».

42-летний англичанин подписал контракт на 3,5 года. Эдвардс работал в «Мидлсбро» с июля 2025 года. После 15 туров команда занимает второе место в чемпионшипе.

Ранее Эдвардс также возглавлял «Лутон», «Уотфорд» и «Форест Грин». Кроме того он уже работал в «Вулверхэмптоне» — тренировал молодежные команды, входил в тренерский штаб основной и один матч исполнял обязанности главного тренера в 2016 году.

2 ноября «Вулверхэмптон» объявил об увольнении главного тренера Витора Перейры. «Волки» набрали 2 очка в 11 турах и занимают последнее место в турнирной таблице АПЛ.

1

  • Артемио

    При этом Мидлсбро на 2ом месте в Чемпионшипе. Стоил ли такой размен?!

    13.11.2025

    Футбол
    Футбол
    ФК Вулверхэмптон Уондерерс
    ФК Мидлсбро
