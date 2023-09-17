Роберт Санчес заявил, что хочет стать легендой «Челси»

Голкипер «Челси» Роберт Санчес высказался о своем переходе в лондонский клуб.

«Это сбывшаяся мечта – играть за лучшую команду Англии и одну из лучших команд планеты. Это невероятное чувство – наконец-то выйти на такой уровень. Это то, ради чего каждый игрок работает всю свою жизнь.

С помощью менеджера, товарищей по команде и работы, которую я выполняю на тренировках, я хочу добиться успеха в клубе и стать одной из легенд, которых все будут помнить», – цитирует Санчеса официальный сайт «Челси».

25-летний испанец в летнее трансферное окно перешел в «Челси» из «Брайтона». В текущем сезоне голкипер провел 5 матчей, в которых пропустил 6 мячей и один раз отыграл на ноль.