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Сегодня, 12:18

Роберт Санчес заявил, что хочет стать легендой «Челси»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер «Челси» Роберт Санчес высказался о своем переходе в лондонский клуб.

«Это сбывшаяся мечта – играть за лучшую команду Англии и одну из лучших команд планеты. Это невероятное чувство – наконец-то выйти на такой уровень. Это то, ради чего каждый игрок работает всю свою жизнь.

С помощью менеджера, товарищей по команде и работы, которую я выполняю на тренировках, я хочу добиться успеха в клубе и стать одной из легенд, которых все будут помнить», – цитирует Санчеса официальный сайт «Челси».

25-летний испанец в летнее трансферное окно перешел в «Челси» из «Брайтона». В текущем сезоне голкипер провел 5 матчей, в которых пропустил 6 мячей и один раз отыграл на ноль.

Футбол
ФК Челси
Роберт Санчес
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 5 5 0 0 14-3 15
2
 Тоттенхэм 5 4 1 0 13-5 13
3
 Ливерпуль 5 4 1 0 12-4 13
4
 Брайтон 5 4 0 1 15-7 12
5
 Арсенал 4 3 1 0 8-4 10
6
 Вест Хэм 5 3 1 1 10-7 10
7
 Астон Вилла 5 3 0 2 11-10 9
8
 Кр. Пэлас 5 2 1 2 6-7 7
9
 Фулхэм 5 2 1 2 5-10 7
10
 Брентфорд 5 1 3 1 8-6 6
11
 Ньюкасл 5 2 0 3 8-7 6
12
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
13
 МЮ 5 2 0 3 6-10 6
14
 Челси 4 1 1 2 5-5 4
15
 Вулверхэмптон 5 1 0 4 5-11 3
16
 Борнмут 4 0 2 2 4-8 2
17
 Шеффилд Юн. 5 0 1 4 5-9 1
18
 Эвертон 4 0 1 3 2-8 1
19
 Бернли 3 0 0 3 3-11 0
20
 Лутон Таун 4 0 0 4 2-10 0
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.09 14:30
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 1 : 3
16.09 17:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 3 : 1
16.09 17:00
Фулхэм – Лутон Таун
 1 : 0
16.09 17:00
МЮ – Брайтон
 1 : 3
16.09 17:00
Тоттенхэм – Шеффилд Юн.
 2 : 1
16.09 17:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 1 : 3
16.09 19:30
Ньюкасл – Брентфорд
 1 : 0
17.09 16:00
Борнмут – Челси
 - : -
17.09 18:30
Эвертон – Арсенал
 - : -
18.09 21:45
Нот. Форест – Бернли
 - : -
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