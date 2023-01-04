Роберто де Дзерби остался недоволен первым таймом «Брайтона» с «Эвертоном»

Сегодня, 08:51
Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби отреагировал на победу своей команды в матче 19-го тура АПЛ против «Эвертона» (4:1).
«Мне не понравился первый тайм. Но второй тайм мы провели лучше. Намного лучше. Я доволен результатом, конечно же, но есть что улучшать. Нам надо анализировать игру, а не результат.
Эван Фергюсон может стать великим игроком. Моя задача в команде — помогать расти молодым игрокам, таким, как Эван», — цитирует де Дзерби BBC Sport.
«Брайтон» поднялся на 8-е место в таблице — 27 очков. «Эвертон» располагается на 16-й строчке (15 очков).