Роберто де Дзерби остался недоволен первым таймом «Брайтона» с «Эвертоном»

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби отреагировал на победу своей команды в матче 19-го тура АПЛ против «Эвертона» (4:1).

«Мне не понравился первый тайм. Но второй тайм мы провели лучше. Намного лучше. Я доволен результатом, конечно же, но есть что улучшать. Нам надо анализировать игру, а не результат.

Эван Фергюсон может стать великим игроком. Моя задача в команде — помогать расти молодым игрокам, таким, как Эван», — цитирует де Дзерби BBC Sport.