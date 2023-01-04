Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 08:51

Роберто де Дзерби остался недоволен первым таймом «Брайтона» с «Эвертоном»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби отреагировал на победу своей команды в матче 19-го тура АПЛ против «Эвертона» (4:1).

«Мне не понравился первый тайм. Но второй тайм мы провели лучше. Намного лучше. Я доволен результатом, конечно же, но есть что улучшать. Нам надо анализировать игру, а не результат.

Эван Фергюсон может стать великим игроком. Моя задача в команде — помогать расти молодым игрокам, таким, как Эван», — цитирует де Дзерби BBC Sport.

«Брайтон» поднялся на 8-е место в таблице — 27 очков. «Эвертон» располагается на 16-й строчке (15 очков).

ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Эвертон
Роберто Де Дзерби
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Обыкновенное чудо ЦСКА-1998: армейцы выиграли 14 матчей из 15 и разгромили «Спартак»
Футболистов сборной Эстонии раскритиковали за фото с Карпиным
Минобороны РФ: число погибших российских военных после удара ВСУ по Макеевке выросло до 89
Внук генерала де Голля заявил о «заговоре» Запада против России
Меладзе прокомментировал инцидент с лозунгом националистов на корпоративе
В отеле в центре Москвы обнаружили мумифицированное тело женщины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Главный тренер «Ньюкасла» остался доволен игрой команды против «Арсенала»