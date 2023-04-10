Роберто де Дзерби остался недоволен работой судей в матче «Брайтона» с «Тоттенхэмом»

Сегодня, 07:14
Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби недоволен работой судей в матче 30-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (1:2?. Де Дзерби был удален арбитром матча из своей зоны.
«Не хочу давить на судей. Я не люблю эти обсуждения с ними. Многие из этих ситуаци , по-моему, вполне ясны. Но у каждого может быт свое мнение. Моя главная задача — делиться с игроками своими игровыми идеями», — цитирует слова де Дзерби BBC Sport.
После этого матча «Тоттенхэм» занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 53 очка. «Брайтон» располагается на 7-й строчке — 46 очков.