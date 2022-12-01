Роберто Мартинес готов возглавить клуб АПЛ

Испанский специалист Роберто Мартинес после ухода с поста главного тренера сборной Бельгии хочет поработать на клубном уровне.

По данным The Telegraph, 49-летний тренер готов выслушать предложения о работе наставником команды АПЛ.

Напомним, что Мартинес уже тренировал в английские клуба «Суонси», «Уигане» и «Эвертоне».

1 декабря Роберто Мартинес после того, как бельгийцы не смогли выйти в плей-офф ЧМ-2022 объявил о том, что покидает пост главного тренера команды.